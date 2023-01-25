Керівників Запорізької, Кіровоградської, Полтавської, Сумської та Чернігівської обласних прокуратур звільнено з посад

24 січня було звільнено з посади заступника голови ОГП Олексія Симоненка. Нещодавно видання «Українська правда» повідомляло, що Симоненко у грудні – на початку січня їздив у відпустку в Іспанію на автомобілі львівського підприємця.

23 січня президент Володимир Зеленський повідомив, що відтепер українським посадовцям більше не вдасться їздити за кордон із недержавною метою. За його словами, заборона стосується всіх посадових осіб центральної і різних рівнів місцевої влади, також правоохоронців, народних обранців, прокурорів тощо.