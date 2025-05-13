Кількох депутатів Київради, які є військовослужбовцями, переводять з Києва на інші напрямки несення служби

За даними LB.ua, накази вже отримали Ігор Хацевич, Андрій Странніков і Олександр Бродський.

Відразу декількох депутатів Київської міськради, які мобілізувалия до лав ЗСУ, переводять на інші місця ведення служби з Києва. Про наказ за підписом начальника Генштабу повідомив в соцмережах депутат фракції “Європейська Солідарність” Ігор Хацевич. Про аналогічні накази з переведеннями депутатів Андрія Страннікова (фракція “Удар”) і Олександра Бродського (“Батьківщина”) повідомили джерела LB.ua.

Всі ці депутати перебували у лавах ЗСУ з 2022 року, але, на відміну від їхніх колег-військовослужбовців, практично не пропускали засідання Київради, регулярно з’являючись на Хрещатику, 36.

Андрій Странніков виконує функції першого заступника голови бюджетної комісії Київради, в роботі якої бере активну участь. Він є офіцером однієї з військових частин, дислокованих у Києві.

Олександр Бродський очолює комісію з питань ЖКГ і сам проводить її засідання. Він служить командиром роти бригади ТрО.

Ігор Хацевич, за словами його однопартійця Олександра Погребиського, зараз виконує обов’язки керуючого справами в апараті Київради. Він був одним з тих депутатів, щодо служби яких ДБР відкрило провадження в 2023 році стосовно ухилення від несення служби. За даними Бюро розслідувань, Хацевич, його однопартієць Олег Левченко і депутат від “Удару” Михайло Терентьєв начебто перебували на службі в бригаді ТрО, а фактично з 2022 року були відряджені в КМВА. При цьому вони отримували грошове забезпечення в обох місцях. В травні минулого року справу передали до суду.

Зараз колеги Хацевича по “Євросолідарності” називають наказ про переведення політичним замовленням, ставлячи його в один ряд з арештом лідера фракції Володимира Прокопіва, якого СБУ підозрює в незаконному вивозі військовозобовязаних за кордон. А сам Хацевич каже, що переведення не відповідає його військовому досвіду, оскільки він фахівець з РЕБ.

Странніков і Бродський публічно не коментували свої переведення. За даними джерел LB.ua, йдеться про несення служби на Запорізькому напрямку.

Раніше також з’являлася інформація, що Андрій Странніков є одним з кандидатів на посаду секретаря Київради, яку обговорюють в фракції Віталія Кличка “Удар”.