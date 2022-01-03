Китай, Велика Британія, США, Франція і Росія виступили проти застосування ядерної зброї

Держави вважають своєю першочерговою відповідальністю «недопущення війни між державами, що мають ядерну зброю, і зниження стратегічних ризиків».

П’ять ядерних держав — Китай, Велика Британія, США, Франція і Росія — виступили з заявою про запобігання ядерній війні та нерозповсюдження ядерної зброї.

Заява розміщена на сайтах глав держав.

Зазначається, що держави вважають своєю першочерговою відповідальністю «недопущення війни між державами, що мають ядерну зброю, і зниження стратегічних ризиків».

«Ми заявляємо, що в ядерній війні не може бути переможців, і вона ніколи не повинна бути розв’язана. Оскільки застосування ядерної зброї мало б далекосяжні наслідки, ми також підтверджуємо, що ядерні озброєння — доки вони продовжують існувати — мають служити оборонним цілям, стримуванню агресії та запобіганню війні. Ми вважаємо, що подальше розповсюдження таких озброєнь має бути припинене», — зазначається в заяві.

Сторони підтвердили важливість протидії ядерним загрозам і наголосили на важливості збереження і дотримання двосторонніх і багатосторонніх угод і зобов’язань у сфері нерозповсюдження, роззброєння і контролю над озброєннями.

«Ми зберігаємо прихильність нашим зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), зокрема наше зобов’язання за статтею VI «у дусі доброї волі проводити переговори про ефективні заходи щодо припиненню гонки ядерних озброєнь у найближчому майбутньому та ядерного роззброєння, а також про Договір про загальне і повне роззброєння під суворим та ефективним міжнародним контролем», — йдеться в заяві.

Кожна з країн-підписантів має намір зберігати та надалі зміцнювати власні національні заходи щодо запобігання несанкціонованому або неумисному застосуванню ядерних озброєнь.

“Ми знову заявляємо про актуальність раніше зроблених нами заяв про ненацілювання і підтверджуємо, що наша ядерна зброя не націлена одне на одного або на будь-яку іншу державу», — зазначається в заяві.

Сторони наголосили на своєму прагненні «працювати з усіма державами з метою створення атмосфери безпеки, більш сприятливої для прогресу у сфері роззброєння з кінцевою метою побудови світу, вільного від ядерної зброї, без шкоди для чиєї-небудь безпеки».

«Ми маємо намір і надалі шукати двосторонні та багатосторонні дипломатичні підходи, щоб уникати військової конфронтації, зміцнювати стабільність і передбачуваність, підвищувати рівень взаємного розуміння і довіри та запобігати гонці озброєнь, яка нікому не буде вигідна і стане загрозою для усіх. Ми сповнені рішучості проводити конструктивний діалог на основі взаємної поваги та визнання взаємних інтересів у сфері безпеки», — сказано в заяві.

Нагадаємо, Росія на початку 2022 року проведе стратегічні командно-штабні навчання “Грім” за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил країни. Навчання проводяться щорічно, зазвичай наприкінці “військового” навчального року. // LB.ua