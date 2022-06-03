Китай відмовився допомагати росії через санкції Заходу – The Washington Post

Останнім часом росія двічі звернулася до Китаю за економічною підтримкою, проте їй відмовили через санкції Заходу.

Про це пише The Washington Post, повідомляє УНН.

Як зазначили, кремль за останній час двічі звертався до Пекіна з проханням запропонувати нові форми економічної підтримки.

Відомство з посиланням на джерела повідомило, що йшлося про «торговельні зобов’язання», а також про фінансову та технологічну підтримку. Допомога росії загрожує Китаю санкціями США та інших країн.

«Китай чітко висловив свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо незаконних санкцій проти росії. Ми розуміємо скрутне становище (росії – ред.), але не можемо ігнорувати і власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди діятиме на користь китайського народу», – цитує слова джерела відомство.

Як повідомили, китайський лідер Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам знайти способи фінансової допомоги росії, але без порушення санкцій.

«Те, що Китай намагається зробити – це бути з росією, публічно сигналізувати про нейтралітет і не бути скомпрометованим у фінансовому плані, – сказав американський чиновник. – Більшість із цих цілей суперечливі. Важко виконувати їх одночасно», – додало джерело.

Міністри закордонних справ G7 закликали Китай «не допомагати росії в її агресивній війні проти України, не підривати санкції, введені проти росії за її напад на суверенітет та територіальну цілісність України, не виправдовувати дії росії в Україні та утриматися від інформаційної маніпуляції, дезінформації та інших способів узаконити агресивну війну росії проти України».