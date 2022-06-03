Китай відмовився допомагати росії через санкції Заходу – The Washington Post

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Останнім часом росія двічі звернулася до Китаю за економічною підтримкою, проте їй відмовили через санкції Заходу.

Про це пише The Washington Post, повідомляє УНН.

Ведомости: Китай вирішив не приєднуватися до санкцій проти Росії - FINBALANCE

Як зазначили, кремль за останній час двічі звертався до Пекіна з проханням запропонувати нові форми економічної підтримки.

Відомство з посиланням на джерела повідомило, що йшлося про «торговельні зобов’язання», а також про фінансову та технологічну підтримку. Допомога росії загрожує Китаю санкціями США та інших країн.

«Китай чітко висловив свою позицію щодо ситуації в Україні та щодо незаконних санкцій проти росії. Ми розуміємо скрутне становище (росії – ред.), але не можемо ігнорувати і власну ситуацію в цьому діалозі. Китай завжди діятиме на користь китайського народу», – цитує слова джерела відомство.

Як повідомили, китайський лідер Сі Цзіньпін доручив своїм найближчим радникам знайти способи фінансової допомоги росії, але без порушення санкцій.

«Те, що Китай намагається зробити – це бути з росією, публічно сигналізувати про нейтралітет і не бути скомпрометованим у фінансовому плані, – сказав американський чиновник. – Більшість із цих цілей суперечливі. Важко виконувати їх одночасно», – додало джерело.

Міністри закордонних справ G7 закликали Китай «не допомагати росії в її агресивній війні проти України, не підривати санкції, введені проти росії за її напад на суверенітет та територіальну цілісність України, не виправдовувати дії росії в Україні та утриматися від інформаційної маніпуляції, дезінформації та інших способів узаконити агресивну війну росії проти України».

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