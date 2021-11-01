Коментар у зв’язку з наступом російської влади на права української меншини в РФ

МЗС України висловлює рішучий протест у зв’язку із триваючим наступом російської влади на права української меншини в РФ.

У рамках російської державної політики насильницької асиміляції впродовж 2011-2020 років в РФ були, зокрема, ліквідовані Федеральна національно-культурна автономія українців Росії, Об’єднання українців Росії, Омська регіональна ГО «Сибірський центр української культури «Сірий Клин», Світовий конґрес українців визнано «небажаною організацією», знищено Бібліотеку української літератури в Москві.

Черговим проявом намагань російської влади стерти національно-етнічну ідентичність українців у Росії стало рішення Артемівського міського суду Приморського краю про ліквідацію автономної некомерційної організації «Далекосхідний український духовний культурно-просвітницький центр «Просвіта».

Рішення про примусове припинення діяльності центру «Просвіта» та інших осередків української культури в РФ яскраво ілюструють істинну «російську гостинність» для тих громадян інших країн, спорідненість з якими російська влада продовжує так відчайдушно доводити, заохочуючи до набуття російського громадянства.

Влада РФ не лише не демонструє наміри захищати права українців Росії, а й всіляко обмежує можливості участі у процесі прийняття рішень з питань, що їх стосуються, перешкоджаючи будь-яким спробам їхньої самоорганізації.

Російська Федерація має виконувати свої міжнародно-правові зобов’язання, зокрема згідно з Міжнародною конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права, Європейською конвенцією з прав людини та Рамковою конвенцією про захист національних меншин, Європейською хартією регіональних мов або мов меншин.

Закликаємо міжнародну спільноту дати належну оцінку стрімкому погіршенню ситуації з правами людини в РФ, засудити і посилити політико-дипломатичний тиск на російську владу, аби припинити наступ на права української національної меншини в Росії.

МЗС України