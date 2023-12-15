Конгрес США заборонив будь-якому президенту одноосібно виводити країну з НАТО

Конгрес США схвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату або Палати представників.

Як пише “Європейська правда”, про це повідомляє The Hill.

Цей рішення, ініційоване сенаторами від демократів та республіканців Тімом Кейном та Марко Рубіо, включили до щорічного Акту про асигнування на національну оборону, який у четвер ухвалив Конгрес та, як очікується, буде підписаний президентом Джо Байденом.

Це положення підкреслює прихильність Конгресу до НАТО – альянсу, який регулярно критикував колишній президент США Дональд Трамп під час перебування на посаді.

“НАТО залишається сильним у відповідь на війну (президента РФ Владіміра) Путіна в Україні та виклики, що зростають в усьому світі”, – сказав сенатор Кейн у своїй заяві.

За його словами, закон підтверджує підтримку США Альянсу, який має фундаментальне значення для американської національної безпеки, а також посилає потужний сигнал авторитарним режимам у всьому світі, що вільний світ залишається єдиним.

Водночас Рубіо заявив, що це рішення є важливим інструментом для нагляду з боку Конгресу.

“Ми повинні гарантувати, що захищаємо наші національні інтереси та безпеку наших демократичних союзників”, – сказав він у своїй заяві.

Трамп, який лідирує в президентських перегонах за номінацію від Республіканської партії, надсилав неоднозначні повідомлення щодо НАТО. Критики Трампа висловлювали побоювання, що він відмовиться від зобов’язань Вашингтона про взаємну оборону Альянсу або повністю виведе США з НАТО.

Водночас прихильники експрезидента стверджують, що його жорсткі заяви та критика Альянсу надихнули країни-члени виконати свої зобов’язання щодо досягнення 2% оборонних витрат, полегшивши тягар для Сполучених Штатів.

Раніше Конгрес США остаточно схвалив оборонний бюджет, який передбачає рекордні 886 мільярдів видатків на ці потреби у 2024-му фіскальному році та виділення 300 мільйонів доларів для України.

Конгрес США досі не схвалив запит Байдена на додаткове фінансування для допомоги Україні у загальному пакеті на суму 111 мільярдів доларів через спротив частини республіканців. А спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня, що означає неможливість ухвалення цього проєкту до Різдва.