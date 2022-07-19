Конкурс на керівника САП: після більше року саботажу комісія нарешті оголосила переможцем Олександра Клименка

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу: найбільше балів набрав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.

Як передає Укрінформ, відповідний протокол комісія затвердили на своєму засіданні.

Відповідно до законодавства, тепер подання про призначення Клименка на посаду керівника САП має бути передано на розгляд Генеральному прокурору.

Як повідомляв Укрінформ, 21 грудня 2021 року комісія з обрання керівництва САП за результатом конкурсу оголосила рейтинг кандидатів на посаду очільника відомства і його заступника, а також керівника п’ятого відділу.

Відповідно до рейтингу, серед кандидатів на посаду керівника САП детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко набрав 246 балів, а прокурор Офісу Генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Рейтинг на посаду керівника 5-го відділу САП очолив Сергій Савицький з 240 балами.

Водночас члени комісії тоді не змогли офіційно затвердити цей результат, оскільки п’ятеро з них не дали за це свої голоси.

Кандидата, який набрав найбільшу кількість балів, після оголошення результатів конкурсу Генпрокурор має призначити керівником САП.

Новий керівник САП вносить подання Генпрокурору про призначення свого заступника, а керівника п’ятого відділу відомства призначає сам.

Попередній керівник САП Назар Холодницький оголосив про відставку 21 серпня 2020 року.

Конкурс щодо обрання нового очільника САП стартував 25 січня минулого року.

Після тестування на знання законодавства, загальні здібності, проходження поліграфа і співбесід на доброчесність на посаду керівника відомства і його заступника залишилося двоє претендентів – старший детектив НАБУ Олександр Клименко і прокурор Офісу Генпрокурора Андрій Синюк.