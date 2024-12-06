Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента
Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів. Це означає, що весь виборчий процес буде перезапущено у повному обсязі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro.
У запитах наводилися розсекречені документи, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Каліна Георгеску стала результатом організованої маніпуляції за межами Румунії.
Зазначається, що для проведення повторних виборів буде встановлено нову дату та календарну програму.
Вибори президента Румунії
Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 24 листопада. Згідно з офіційними результатами, перше місце посів Калін Георгеску, а друге – Єлена Ласконі.
Георгеску – проросійський праворадикал, який називає війну Росії проти України “змовою американських виробників зброї”.
При цьому Ласконі виступає проти територіальних поступок з боку України та є прозахідним політиком.
Ще 2 грудня Конституційний суд Румунії визнав дійсними результати першого туру президентських виборів. Другий тур мав відбутися цього тижня.