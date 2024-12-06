Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру виборів президента

Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів. Це означає, що весь виборчий процес буде перезапущено у повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News.ro .

Як повідомляється, судді ухвалили таке рішення після термінової наради, де розглядалися запити щодо скасування першого туру.

Зазначається, що для проведення повторних виборів буде встановлено нову дату та календарну програму.

У запитах наводилися розсекречені документи, згідно з якими кампанія проросійського кандидата Каліна Георгеску стала результатом організованої маніпуляції за межами Румунії.

Вибори президента Румунії

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Румунії відбувся 24 листопада. Згідно з офіційними результатами, перше місце посів Калін Георгеску, а друге – Єлена Ласконі.

Георгеску – проросійський праворадикал, який називає війну Росії проти України “змовою американських виробників зброї”.

При цьому Ласконі виступає проти територіальних поступок з боку України та є прозахідним політиком.

Ще 2 грудня Конституційний суд Румунії визнав дійсними результати першого туру президентських виборів. Другий тур мав відбутися цього тижня.