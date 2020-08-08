Контрразведка США заподозрила «очень осведомленного» украинского нардепа в работе на Россию

Глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, обвинивший спецслужбы иностранных государств в попытках вмешаться в выборы президента Америки, обратил внимание на важную деталь в действиях россиян: они используют представителей украинского истеблишмента для очернения кандидата в президенты США Джо Байдена.

Об этом говорится все в том же заявлении на сайте ведомства. В качестве примера Эванина назвал скандал вокруг «пленок Деркача», который распространял бывший регионал, а ныне внефракционный народный депутат Андрей Деркач.

«Например, пророссийский украинский парламентарий Андрей Деркач распространяет утверждения о коррупции — в том числе посредством огласки утечек телефонных звонков — чтобы подорвать кандидатуру бывшего вице-президента Байдена и Демократической партии», — говорится в сообщении.

По мнению главы контразведки США, нынешние действия России и нанятых ею «исполнителей» «согласуются с публичной критикой Москвы» в адрес Байдена в те времена, когда он еще был вице-президентом США, «за его роль в политике администрации Барака Обамы в отношении Украины и поддержку антипутинской оппозиции внутри России».