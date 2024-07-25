Кремлівські посіпаки у Словаччині хочуть прийняти свій закон про «іноагентів». Єврокомісія погрожує країні судом

ЄС закликає Братиславу не наслідувати приклад Угорщини.

Європейська комісія попередила Словаччину, що вживе негайних судових заходів, якщо уряд країни просуватиме закон про «іноагентів». Він зобов’язує громадські організації, які отримують фінансування з-за кордону, називати себе «організаціями з іноземною підтримкою», повідомляє Reuters.

«Я була в Братиславі і була дуже чіткою [з цього приводу]. Якщо ви слідуватиме прикладу Угорщини щодо закону про неурядові організації, ми негайно розпочнемо процедуру про порушення [законодавства ЄС], тому що у нас уже є рішення суду», — сказала віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова після річного звіту ЄС про верховенство права.

Reuters зазначає, що у 2017 році Угорщина прийняла подібний закон про громадські організації, що фінансуються з-за кордону, але скасувала в 2021 році після того, як Європейський суд визнав його незаконним.

Премʼєр Словаччини Роберт Фіцо у заяві після щорічного звіту ЄС про верховенство права сказав, що взяв до відома його рекомендації, і відповідні міністерства вестимуть діалог з Єврокомісією. Але він додав, що критика надходить через «розбіжності» щодо питань зовнішньої політики, де ЄС, за його словами, прагне «слухняності» від його країни.

Звіт про верховенство права охоплює судову систему, рівень корупції, свободу ЗМІ та різноманітні системи стримувань і противаг, наприклад громадянське суспільство. Він пропонує необов’язкові рекомендації всім 27 членам ЄС.

Раніше закон про «іноагентів» прийняли у Грузії, попри протести грузинських громадян та застереження західних країн. Тепер ЄС заморозив процес вступу країни, а у США скасували спільні з Тбілісі військові навчання. // Дзеркало тижня