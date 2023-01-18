Крим і Донбас – це Україна: президент Сербії відкинув територіальні претензії Росії до України

Президент Сербії Александар Вучич, який зазвичай підтримував дружні відносини з москвою, відкинув територіальні претензії президента рф володимира путіна до України.

Про це він заявив у інтерв’ю Bloomberg, передає Укрінформ.

«Ми з самого початку говорили, що не можемо і не будемо підтримувати вторгнення росії в Україну. Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна. Так і залишиться», – сказав Вучич.

Сербський лідер, який мав десятки зустрічей з путіним протягом останніх років та навіть вчив російську мову, щоб спілкуватися з главою кремля без посередників, уточнив, що не розмовляв із ним уже кілька місяців.

Агентство зазначає, що Сербія не приєдналась до санкцій проти росії, бо це вдарило б по її власній економіці. росія також продає Сербії природний газ за ціною нижчою від ринкової. Проте Вучич наголосив, що не в усьому підтримує росію.

«Ми не завжди радіємо деяким їхнім позиціям. У нас традиційно хороші відносини, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення чи більшість рішень, які надходять із кремля», – зауважив президент Сербії.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Александар Вучич заявив, що росія має припинити спроби вербування сербів для участі у воєнних діях на боці пвк “вагнер” в Україні.