КСУ відмовився приводити до присяги нових суддів «від Зеленського» – місць нема

Сьогодні Конституційний суд визнав неможливим приведення до присяги Олександра Петришина та Оксани Грищук, яких 26 листопада президент Володимир Зеленський призначив суддями Конституційного суду.

З цього приводу Конституційний суд ухвалив спеціальну постанову про відтермінування складення присяги цими особами, не зважаючи на те, що за Законом «Про Конституційний Суд України» (ст. 17) спеціальне пленарне засідання Суду з приведення новопризначених суддів КСУ до присяги має відбутися не пізніше п’ятого робочого дня з дня призначення судді на посаду, повідомляє ZN.UA.

За інформацією джерел видання у КСУ, таке рішення Конституційний суд прийняв у зв’язку з відсутністю вакансій суддів КСУ за квотою президента. Відповідно до ст. 148 Конституції до складу КСУ входять 18 суддів, яких призначають президент, парламент і з’їзд суддів – кожен із них по 6 суддів.

Ухвалюючи вказану постанову, КСУ виходив з того, що на момент видання президентом В. Зеленським указу про призначення О.Петришина і О.Грищук усі шість посад суддів КСУ за квотою глави держави були зайняті й на сьогодні відсутні вакансії, на які глава держави міг би призначити нових суддів. На цих посадах перебувають призначені у різний час різними президентами судді Сергій Головатий, Олександр Касмінін, Віктор Колісник, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олександр Тупицький, конституційний строк повноважень яких не закінчився.

За такої ситуації складання присяги судді КСУ О.Петришиним та О.Грищук призвело б до неправомірного збільшення конституційного складу КСУ – з 18 до 20 суддів, а відтак до нелегітимності діяльності КСУ взагалі. Одним з аргументів на користь такого висновку було те, що Європейський суд з прав людини 7 травня 2021 р. у справі «Ксеро Флор проти Польщі» визнав порушення права людини на справедливий суд через те, що в ухваленні рішення Конституційного Трибуналу Республіки Польща брала участь особа, яка була призначена Сеймом членом Конституційного Трибуналу на неіснуючу вакансію.

Прийняття КСУ рішення про неможливість складення присяги новопризначеними суддями означає, що КСУ фактично поставив під сумнів правомірність указів Зеленського про призначення О.Петришина та О.Грищук з тієї причини, що президент не мав правових підстав для такого призначення у зв’язку з тим, що квота глави держави в частині формування складу КСУ наразі повністю вичерпана. Таке рішення також означає, що КСУ не вважає звільненими у передбаченому Конституцією порядку з посади суддів КСУ О.Касмініна та О.Тупицького, укази про призначення яких суддями КСУ президент Зеленський скасував ще 27 березня ц. р.

Слід зазначити, що 14 липня цього року Верховний суд визнав незаконним указ В.Зеленського про скасування ним указу про призначення О. Тупицького суддею КСУ. Наразі справа перебуває на апеляційному розгляді у Великій палаті Верховного суду.

Як відомо, учора десять громадський організацій звернулися до КСУ з вимогою не приводити до присяги призначених президентом суддів КСУ до моменту виникнення вакантних посад за квотою глави держави. Перед цим вони звертались до Зеленського не призначати нових суддів КСУ через відсутність вакансій за його квотою і загрозу делегітимізації КСУ.

Своєю чергою Офіс президента розмістив на офіційному сайті глави держави повідомлення про те, що призначення О.Петришина та О.Грищук здійснено на відповідні місця, які залишалися вакантними з березня цього року. А відтак вони є призначеними на посади суддів КСУ і можуть виконувати свої службові обов’язки.

О.Петришин наразі обіймає посаду президента Національної академії правових наук України. Він відомий тим, що у 2003 р. юридично обґрунтував можливість третього президентського строку для Леоніда Кучми і його висновок ліг в основу відомого одіозного рішення КСУ. О.Грищук на момент видання указу працювала професором Львівського національного університету ім. І.Франка. За інформацією поінформованих джерел, важлива роль у призначенні її суддею КСУ належить її батьку, який з 2019 р. є членом Вищої ради правосуддя і членом Комісії з питань правової реформи при президентові Зеленському.

Нещодавно Офіс президента розпочав процедуру конкурсу на посади суддів КСУ, яких призначає президент, попри відсутність вакансій у суді, – юридично чинний голова КСУ Олександр Тупицький і його колега Олександр Касмінін залишаються суддями Конституційного суду.

Водночас парламентський Комітет з питань правової політики під керівництвом «слуги народу» Андрія Костіна відхилив усі пропозиції, поправки на користь справжнього конкурсного відбору в КСУ. Міжнародні експерти брати участь у відборі відмовилися, визнавши його несвоєчасність.

Своєю чергою голова «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін повідомляв, що кандидати на посаду суддів КСУ під час співбесіди не змогли відповісти на елементарні запитання.