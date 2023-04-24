Китай видалив інтерв’ю свого посла, який оскандалився заявами про країни ексСРСР і Крим

Посольство Китаю у Франції видалило стенограму скандального інтерв’ю свого посла Лу Шайє, який поставив під сумнів в незалежність пострадянських держав та назвав Крим “історично російським”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

“Посольство Китаю у Франції видалило стенограму інтерв’ю, в якому його посол поставив під сумнів незалежність держав колишнього Радянського Союзу, що викликало гнів у Європі”, – пише видання.

Зазначається, що спочатку посольство опублікувало повну стенограму зауважень посла Лу Шайє китайською та французькою мовами у своєму офіційному обліковому записі WeChat у понеділок вранці.

Однак до полудня за пекінським часом стенограму було видалено, а посилання вказували, що вміст “видалено автором”. Інтерв’ю відсутнє на офіційному сайті посольства.

Китай не підтримує позицію свого посла

Офіційний представник міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін заявила на регулярному брифінгу для ЗМІ у понеділок, що її зауваження відображають офіційну позицію уряду Китаю.

“Китай поважає суверенітет, незалежність та територіальну цілісність усіх країн та підтримує цілі та принципи Статуту Організації Об’єднаних Націй”, – заявила вона у відповідь на питання, чи відповідає позиція посла офіційної позиції Китаю.

Зазначимо, що спочатку ЗМІ трактували заяви китайських представників як те, що вони нібито підтримують позицію Лу Шайє, але потім журналісти заявили, що трактували їх слова помилково.

Що сталося

Нагадаємо, що посол Китаю у Франції Лу Шайє в ефірі французького телеканалу La Chaîne Info назвав Кримський півострів “історично російським” та заявив, що незалежні держави, які утворилися після розпаду Радянського Союзу нібито “не мають юридично закріпленого статусу у світі”.

Після чого посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що Лу Шайе не знає географії, чи його думка йде всупереч позиції Китаю.

Своєю чергою європейські лідери назвали заяву у китайського посла неприйнятною, а парламентарі ЄС закликали Францію вигнати китайського посла через слова про Крим.