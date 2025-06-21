Лідер угорської опозиції заявив про провал «референдуму» кремлівського посіпаки Орбана про Україну

Угорський опозиційний політик, голова партії “Тиса”, Петер Мадяр заявив про провал урядового “референдуму” щодо України, організованого командою прем’єр-міністра країни Віктора Орбана.

Про це повідомили: Мадяр у Facebook, “Європейська правда”

Мадяр заявив, що в голосуванні взяли участь не більше 600 тисяч людей, а результати могли бути сфальсифіковані.

“Це найнижчий результат в усій історії Національних консультацій. І це в умовах, коли кампанія тривала кілька місяців, із тотальною мобілізацією й спалюванням десятків мільярдів державних коштів”, – наголосив лідер “Тиси”.

Він також вказав на те, що для проведення голосування не було відкрито жодного стенда чи організовано відкритої зустрічі – лише розсилали листи й вели дорогу рекламну кампанію.

Мадяр заявив, що суму в 10 млрд форинтів (близько $28,6 тисяч), яка була витрачена на цей “референдум”, держава могла б спрямувати на ремонт лікарень або модернізацію залізниць.

“Провальний, корумпований уряд не цікавиться справжніми проблемами людей, не наважується подивитися їм в очі. Він лише пише листи”, – додав він.

Як відомо, у березні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС. 19 квітня угорцям почали розсилати бюлетені для національної консультації, прямо закликаючи голосувати проти.

Орбан, до речі, публічно проголосував проти.