Лідери «Великої сімки» домовилися про безстрокову військову та фінансову підтримку України

Члени G7 стурбовані затягуванням війни.

Лідери «Великої сімки» зобов’язуються надавати Україні безстрокову підтримку в її захисті перед лицем російської збройної агресії.

Про це йдеться в тексті проекту заяви, з якою ознайомився Bloomberg.

«Ми будемо продовжувати надавати фінансову, гуманітарну, військову і дипломатичну підтримку і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», — обіцяють лідери країн.

Формулювання важливе, тому що члени G7 стурбовані затягуванням війни, а деякі, включаючи Німеччину і Францію, натякнули, що вони можуть відкритішими для ідеї про припинення вогню шляхом переговорів, пояснюють журналісти.

Як писав УНІАН, у замку Ельмау у Баварських Альпах відкрився саміт країн «Великої сімки» (G7), в якому беруть участь президент США Джо Байден та лідери Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

Саміт проходить на тлі війни в Україні, яка стане однією з головних тем на зустрічі. // УНІАН