Макрон: «Геополітично Росія вже програла війну і перетворюється на васала Китаю»

Президент Франції наголосив, що Росія не повинна виграти цю війну.

Президент Франції Еммануель Макрон впевнений, що геополітично Росія вже зазнала поразки та перетворюється на васала Китаю.

Про це пише The Guardian.

“Де-факто Росія увійшла у форму підлеглості Китаю та втратила доступ до Балтійського моря, яке було критично важливим для РФ, оскільки це спонукало Швецію та Фінляндію до рішення приєднатися до НАТО. Це було неможливо уявити ще два роки тому. Тому це вже геополітична поразка”, – сказав Макрон.

Він наголосив, що Росія не повинна виграти цю війну.

“Давайте прояснимо, Росія не повинна виграти цю війну військовим шляхом. Тому від нас залежить, як допомогти українцям у їхньому контрнаступі, як розібратися з питанням гарантій безпеки на переговорах, які неминуче відбудуться”, – зазначив Макрон.

Він додав, що нова європейська архітектура безпеки має не лише захищати Україну, а й створити такий баланс сил, за якого нова конфронтація не буде можлива. ***

У неділю ввечері президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Франції. // LB.ua