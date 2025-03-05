Макрон – у зверненні до нації: Ми повинні й надалі допомагати українцям чинити опір
Еммануель Макрон наголосив, що Україні потрібно допомагати, допоки вона не досягне домовленості про стійкий мир з гарантіями.
Про це він сказав у телевізійному зверненні до співгромадян у середу ввечері, повідомляє Укрінформ.
«Ми повинні продовжувати допомагати українцям чинити опір, поки вони не зможуть домовитися про міцний мир з Росією», – зазначив президент Франції.
«Мир не може бути капітуляцією України. Він не може бути її крахом. Це також не може означати припинення вогню, яке було б занадто крихким”, – сказав він.
У цьому зв’язку Макрон нагадав про провал Мінських домовленостей: «Ми не повинні забувати, що Росія почала вторгнення в Україну ще в 2014 році, і ми тоді домовилися про припинення вогню в Мінську. І та ж сама Росія не дотримувалася цього перемир’я, а ми не змогли зберегти баланси через відсутність надійних гарантій».
Французький лідер наголосив, що мир та безпека України – в інтересах європейського континенту.
«Сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на мир і безпеку для себе, і це в наших інтересах і в інтересах безпеки європейського континенту. Саме тому ми працюємо з нашими британськими та німецькими друзями і деякими іншими європейськими країнами», – зазначив Макрон.
За його словами, Росія продовжує переозброюватися і до 2030 року планує значно посилити армію, щоб мати на «300 000 солдатів більше, 3 000 танків більше, 300 винищувачів більше».
«У цьому контексті, хто може повірити, що сьогоднішня Росія зупиниться на Україні? Росія стала на роки вперед загрозою для Франції та для Європи», – резюмував президент Франції.