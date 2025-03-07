Маразматичний цинізм: Трамп вважає, що його злочинний приятель, який б’є по Україні сильніше, ніж раніше, бажає… миру
Президент США Дональд Трамп заявив, що він вірить Володимиру Путіну, коли той каже, що хоче миру.
Про це Трамп сказав в Овальнотму кабінету журналістам, передає Sky News. «Так… Я йому вірю», – заявив він.
На запитання про те, чи Росія використовує у своїх недавніх атаках паузу США у наданні допомоги та розвідданих Україні, Трамп відповів, що «я насправді думаю, що він (Путін – Ред.) робить те, що зробив би будь-який інший».
«Я думаю, він хоче зупинити і врегулювати це, і я думаю, що він б’є по них сильніше, ніж раніше, і я думаю, що, ймовірно, будь-хто на його місці зробив би це прямо зараз», – сказав американський президент.
Він наголосив, що наша держава має «взяти себе в руки та виконати роботу» і додав, що йому «все важче мати справу з Україною».
За словами Трампа, у Росії «всі козирі», і, незважаючи на її позицію, «можливо, легше» мати справу з Москвою.
Президент США прокоментував заклик Києва надати гарантії безпеки для досягнення мирної угоди. Трамп заявляє, що спочатку хоче припинення бойових дій.
«Перш ніж я навіть подумаю про це, я хочу покласти край війні, закінчити її… Щодо питання безпеки, то це легка частина. Важка частина – врегулювати це питання», – сказав Трамп. // LB.uaTweet