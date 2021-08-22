Меркель считает правильным отказ Украины вести переговоры с представителями так называемых «ДНР/ЛНР»

По словам канцлера ФРГ, проблемы с имплементацией Минских договоренностей носят структурный характер, поскольку Россия является участником этого конфликта.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель считает правильным отказ Украины вести переговоры с представителями «ДНР/ЛНР».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Меркель сообщила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

«Проблемы с имплементацией Минских договоренностей имеют структурный характер, потому что Россия является участником этого конфликта. Именно потому это правильно, что Украина отказывается вести прямые переговоры с представителями сепаратистов», — сказала Меркель.

По словам канцлера, несмотря на то, что Минские договоренности все же не привели к «удовлетворительному состоянию», их результатом стало некое успокоение ситуации.