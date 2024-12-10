«Мерзотник, якому важлива своя дупа». Журналіст розкритикував ексгравця київського «Динамо»

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Чітая: Каладщзе заплив за всі буйки, за всі червоні лінії

Спортивний журналіст із Грузії Зубар Чітая в інтерв’ю Tribuna.com розповів про своє ставлення до мера Тбілісі та ексгравця київського «Динамо» Кахи Каладзе.

Він також зазначив, що Каладзе став зрадником.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ввів санкції Ради національної безпеки і оборони України проти чинної влади Грузії. Зокрема, санкції були запроваджені проти ексгравця київського «Динамо» Кахабера Каладзе.

Під час кар’єри футболіста Каладзе виступав за тбіліське «Динамо», київське «Динамо», «Мілан». Загалом він зіграв 388 матчів на клубному рівні. Також на його рахунку 83 гри у складі національної команди Грузії.

У складі київського «Динамо» Каладзе тричі ставав чемпіоном України.

За дев’ять років у «Мілані» Каладзе виграв Чемпіонат Італії, Кубок та Суперкубок Італії, Лігу чемпіонів УЄФА (у 2003 та 2007 роках), Суперкубок УЄФА (у 2003 та 2007 роках), клубний чемпіонат світу. // Главком

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