МИД Украины требует от премьера Словакии официальных извинений за провокационную «шутку»

«Особенно обидно звучат такие «шутки» в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Крыма и части украинского Донбасса».

Министерство иностранных дел Украины пригласило временного поверенного в делах Словацкой Республики в Украине Матуша Корбу, которому был выражен протест из-за некорректных высказываний премьер-министра Словакии Игоря Матовича во время интервью словацкому радио «Экспресс».

МИД Украины требует от премьера Словакии официальных извинений «Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, категорически неприемлемы и негативно влияют на дружескую и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений. Особенно оскорбительно для украинского народа звучат такие «шутки» в нынешних условиях российской агрессии и оккупации Россией Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также части украинского Донбасса», — говорится в официальном комментарии на сайте МИД.

Отмечается, что неуместные слова главы словацкого правительства «диссонируют с последовательной позицией Словакии в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах».

«МИД Украины требует официальных извинений от премьер-министра Словакии Игоря Матовича за некорректные высказывания. Посол Украины Юрий Мушка также совершил соответствующий демарш в МИД Словацкой Республики», — говорится в заявлении.

Напомним, на этой неделе Словакия получила первую партию «Спутника V», не дожидаясь регистрации препарата в Европейском союзе. После получения российской вакцины в правительстве Словакии разгорелся кризис. Две партии уже заявили о возможности выхода из правящей коалиции, в результате чего это может привести к досрочным парламентским выборам.

Матович прокомментировал закупки российской вакцины. Он отметил, что главной его целью было дать вакцину жителям Словакии. При этом он пожаловался на заявления о том, что договоренности с россиянами автоматически означают якобы государственную измену.

На вопрос журналиста, что он пообещал россиянам за поставки вакцины, Матович ответил: «Закарпатскую Украину». Однако он сразу же отметил, что это была шутка.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что считает высказывание словацкого премьера некорректным и недружественным.

«Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — написал Кулеба в Twitter. // LB.ua

Like

Метки:

Читайте также: