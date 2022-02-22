Мінфін США запровадив санкції щодо російських суб’єктів через визнаня «ЛДНР» (список)

Таким чином Мінфін США робить мішенню здатність Росії фінансувати агресію проти своїх сусідів.

Сполучені Штати сьогодні запровадили санкції щодо Росії у зв’язку з визнанням нею окупованих територій на Донбасі незалежними «республіками».

Про це йдеться у заяві на сайті Мінфіну США.

«Сьогодні Мінфін робить мішенню здатність Росії фінансувати агресію проти своїх сусідів, запроваджуючи санкції проти корпорації «Банк розвитку та зовнішньоекономічної діяльності «Внешэкономбанк» (ВЭБ) і Публічне акціонерне товариство «Промсвязьбанк» (ПСБ), а також 42 їх дочірніх компаній», — йдеться у заяві.

У американському міністерстві зазначили, що «ВЭБ» має вирішальне значення для спроможності Росії залучати кошти, а «ПСБ» має вирішальне значення для російського оборонного сектору.

«Ці санкції гарантують, що «ВЭБ» і «ПСБ» більше не зможуть вести бізнес у Сполучених Штатах і будуть відрізані від фінансової системи США. Усі активи під юрисдикцією США будуть негайно заморожені, а фізичним і юридичним особам США заборонено вести бізнес з цими установами, якщо це не буде дозволено OFAC. Це відразу погіршить здатність ВЕБ і ОМС виконувати основні функції в міжнародній фінансовій системі. Сьогоднішні дії обмежують здатність Росії фінансувати оборонні контракти та залучати нові кошти для фінансування військової кампанії проти України. Мінфін також визначає впливових росіян та членів їхніх сімей із найближчого оточення Путіна, які, як вважають, причетні до клептократії російського режиму, включаючи голову та генерального директора “ПСБ», — йдеться у заяві.

Глава міністерства фінансів США Джанет Єллен заявила, що нові санкції «розпочинають процес демонтажу фінансової мережі Кремля».

«Сьогоднішні дії, вжиті у координації з нашими партнерами та союзниками, розпочинають процес демонтажу фінансової мережі Кремля та його здатності фінансувати дестабілізуючу діяльність в Україні та в усьому світі. Ми продовжуємо стежити за діями Росії, і якщо вона далі вторгнеться в Україну, Сполучені Штати швидко введуть розширені економічні санкції, які матимуть серйозний і тривалий вплив на економіку Росії», наводить слова Єллен сайт Мінфіну.

Санкції США спрямовані, серед іншого, на впливових росіян із найближчого оточення Путіна, якіобгрунтовано підозрюються у причетності до клептократії російського режиму та членів їхніх сімей.

Під санкції потрапили фізичні особи:

Денис Бортников — син Олександра Бортнікова, директора ФСБ, постійного члена Ради безпеки Російської Федерації. Денис Бортніков наразі є заступником президента російської державної фінансової установи Публічного акціонерного товариства «Банк ВТБ» (Банк ВТБ) і головою правління Банку ВТБ.

— син Олександра Бортнікова, директора ФСБ, постійного члена Ради безпеки Російської Федерації. Денис Бортніков наразі є заступником президента російської державної фінансової установи Публічного акціонерного товариства «Банк ВТБ» (Банк ВТБ) і головою правління Банку ВТБ. Петро Фрадков — голова та генеральний директор «ПСБ» син Михайла Фрадкова, колишнього прем’єр-міністра Росії та колишнього директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР).

— голова та генеральний директор «ПСБ» син Михайла Фрадкова, колишнього прем’єр-міністра Росії та колишнього директора Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР). Володимир Кирієнко — син першого заступника керівника Офісу Президента Сергія Кирієнка. Володимир Кирієнко раніше працював віце-президентом у російській державній компанії «Ростелеком», а зараз є генеральним директором VK Group, материнської компанії провідної російської соціальної мережі «ВКонтакте».

Санкції передбачають блокування всього майна та долей власності вищезгаданих осіб на території США. Блокуються також будь-які організації, які безпосередньо чи опосередковано, окремо чи в сукупності, на 50 або більше відсотків належать одному чи кільком заблокованим особам.

Усі операції, які здійснюються особами США або в межах (або транзитом) Сполучених Штатів, які пов’язані з будь-якою власністю або інтересами у власності заблокованих осіб заборонені.

У рамках сьогоднішніх дій OFAC також посилив обмеження на операції з російським суверенним боргом.

Мінфін поширив діючі заборони щодо суверенного боргу на участь у вторинному ринку облігацій, випущених після 1 березня 2022 року Центральним банком РФ, Фондом національного багатства РФ або Міністерством фінансів РФ.

Це, за повідомленням Мінфіну США, ще більше відрізає Росію від джерел доходу для фінансування свого уряду або пріоритетів президента Путіна, включаючи його подальше вторгнення в Україну. Ці обмеження також суттєво перекривають для Росії основний спосіб залучення грошей. Такий захід створює навантаження на ресурси для російської держави та більший ризик для її здатності керувати своїми фінансами.

Заблоковано майно та частки у власності таких дочірніх компаній «ВЭБ»:

ВАТ «Банк БЕЛВЭБ» — банк, розташований у Білорусі.

ВАТ «ВЭБ Лизинг» — лізингова компанія, розташована в Росії.

Промінвестбанк — банк, розташований в Україні.

VEB Capital — фінансова компанія, розташована в Росії.

ТОВ «ВЭБ Инжиниринг» — компанія, що надає послуги з реалізації інвестиційних проектів, розташована в Росії.

АТ «Інфравеб» — компанія з підтримки інвестиційних проектів, розташована в Росії.

АТ «ВЭБ.ДВ» — компанія з підтримки інвестиційних проектів, розташована в Росії.

VEB Asia Limited — фінансова компанія, розташована в Гонконзі.

ТОВ «Інфраструктура Молжаніново» — електрична енергетична компанія, розташована в Росії.

ТОВ «Курорт Золотое Кольцо» — компанія з нерухомості та будівництва, розташована в Росії.

АТ «Російський експортний центр» — компанія, що займається експортом, розташована в Росії.

ТОВ «ВЭБ Венчурс» — фінансова компанія, розташована в Росії.

ТОВ «ВЭБ Сервис» — це консультаційна компанія з питань бізнесу та управління, розташована в Росії.

ТОВ «Спеціальна організація проектного фінансування Фабрика проектного фінансування» — фінансова компанія, розташована в Росії.

ТОВ «СІБУГЛЕМЕТ Груп» — вуглевидобувна компанія, розташована в Росії.

АТ «АНГСТРЕМ-Т» — технологічна компанія, розташована в Росії.

ТОВ НМ-ТЕХ — технологічна компанія, розташована в Росії.

АТ «СЛАВА» — компанія з нерухомості, розташована в Росії.

АТ ПФК ЦСКА — спортивна компанія, розташована в Росії.

ТОВ «Торговий квартал-Новосибірськ» — це лізингова компанія, розташована в Росії.

ТОВ «Байкал Центр» — будівельна компанія, розташована в Росії.

ТОВ «Прогород» — інфраструктурна компанія, розташована в Росії.

ТОВ «ВЭБ.РФ Асет Менеджмент» — фінансова компанія, розташована в Росії.

АТ «Ексімбанк Росії» — установа підтримки експорту, розташована в Росії, а також комерційний банк, що регулюється Центральним банком Російської Федерації.

ВАТ «Російське агентство зі страхування експортних кредитів та інвестицій» — страхове агентство, розташоване в Росії.

Заблоковано майно та частки майна таких дочірніх компаній «ПСБ»: