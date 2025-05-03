МЗС Німеччини вступило у суперечку з трампістськими любителями правоекстремістів

Німецьке МЗС не погодилося зі звинуваченням Держдепу щодо нібито утисків демократії у ФРН через визнання партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) як правоекстремістської.

МЗС розпочало листування з Держдепом у соцмережі Х з цього приводу, передає Укрінформ.

«Це демократія. Це рішення є результатом ретельного та незалежного розслідування для захисту нашої Конституції та верховенства права. Саме незалежні суди матимуть остаточне рішення. Ми навчилися з нашої історії, що праворадикальний екстремізм потрібно зупиняти», – написало зовнішньополітичне відомство в Берліні.

Цей допис став відповіддю на пост державного секретаря США Марко Рубіо, в якому той засудив рішення німецьких конституційних органів.

«Німеччина щойно надала своїй розвідувальній службі нові повноваження для стеження за опозицією. Це не демократія, а замаскована тиранія. Справді екстремістською є не популярна партія «Альтернатива для Німеччини», яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а радше смертельна імміграційна політика істеблішменту щодо відкритих кордонів, якій протистоїть «Альтернатива для Німеччини», – написав американський дипломат.

Це не перший випадок, коли представники нової адміністрації або люди, наближені до президента США Дональда Трампа встають на захист «Альтернативи для Німеччини». Свої симпатії неодноразово висловлював мільярдер Ілон Маск, який навіть агітував німців проголосувати за цю популістську партію на виборах, які відбулися 23 лютого. Відкрито висловлював свою симпатію і віцепрезидент Джей Ді Венс, який на полях Мюнхенської безпекової конференції не мав часу зустрітися з канцлером Олафом Шольцом зате знайшов його для розмови з лідеркою партії Аліс Вайдель (яка навіть не була учасницею конференції).

Після різкої критики державного секретаря США Марко Рубіо щодо класифікації AfD як підтвердженого правого екстремізму, Федеральне міністерство закордонних справ високо оцінило рішення Федерального відомства із захисту Конституції як демократичне.

Як повідомлялося, Федеральне відомство із захисту Конституції, контрозвідка, напередодні після кількох років розслідування визначила AfD як «однозначно правоекстремістську». Міністерство внутрішніх справ вітало це рішення. Воно серед іншого поновлює дискусію щодо можливості заборони партії, яка посіла друге місце на виборах і в деяких рейтингах наразі навіть є лідером. У AfD пообіцяли захищатися всіма правовими засобами.