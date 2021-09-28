МЗС викликало посла Угорщини через контракт про поставку газу з РФ в обхід України

В МЗС наголосили, що транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи.

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини Іштвана Ійдярто через підписання довгострокового контракту з Російською Федерацією про постачання газу в обхід України.

Про це речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав у коментарі кореспонденту УНІАН.

Речник прокоментував виклик посла України Любов Непоп до МЗС Угорщини у Будапешті.

«Можу це підтвердити. МЗС України аналогічно запрошує посла Угорщини в Києві, аби донести нашу принципову позицію: транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з «Газпромом» завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам», — наголосив Ніколенко.

Він додав, що українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів.

Що передувало

27 вересня Угорщина підписала у Будапешті новий довгостроковий контракт з російським концерном «Газпром» на постачання газу в обхід України.

Міністерство закордонних справ України висловило розчарування через підписання цього контракту між Угорщиною і Росією.