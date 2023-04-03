На Вінниччині судитимуть учасників ОЗГ, які в умовах воєнного стану вчинили розбійний напад

За процесуального керівництва прокурорів Вінницької обласної прокуратури завершено досудове розслідування стосовно організатора та двох членів організованої групи, які в умовах воєнного стану із використанням зброї травматичної дії вчинили розбійний напад (ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 КК України).

Відповідно до висунутого обвинувачення члени організованої злочинної групи у листопаді 2022 року, на території одного із сіл Вінницького району Вінницької області, в умовах воєнного стану, незаконно відстежуючи маршрути руху потерпілого за допомогою заздалегідь встановленого на кузов його автомобіля GPS-трекера, із застосуванням зброї травматичної дії вчинили напад на місцевого мешканця, поєднаний з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу. Крім того, члени злочинного угруповання незаконно заволоділи автомобілем потерпілого.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом обвинуваченим загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури