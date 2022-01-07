Наступного тижня вперше у 2022 році відбудеться засідання Ради очільників оборонних відомств країн НАТО у форматі онлайнової зустрічі. На конференцію також запросили представників України та Грузії.

Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Згідно з повідомленням, онлайн-засідання Військового комітету НАТО відбудеться 12 та 13 січня.

Перший день буде присвячений військово-стратегічному мисленню та обговоренню ведення оборони й бойових дій НАТО. Другий день розпочнеться з виступу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Після виступу Столтенберга відбудеться огляд поточної ситуації й обговорення чинної позиції НАТО щодо стримування та оборони.

Пізніше міністри оборони проведуть зустріч з українськими та грузинськими представниками. На порядку денному — обговорення безпеки України та Грузії, а також прогрес у впровадженні оборонних реформ.

Пресконференція транслюватиметься в прямому ефірі на вебсайті НАТО.