Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Союзники глубоко обеспокоены злоупотреблениями правами человека и нарушениями в Крыму / фото УНИАН

Згідно з повідомленням, онлайн-засідання Військового комітету НАТО відбудеться 12 та 13 січня.

Перший день буде присвячений військово-стратегічному мисленню та обговоренню ведення оборони й бойових дій НАТО. Другий день розпочнеться з виступу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Після виступу Столтенберга відбудеться огляд поточної ситуації й обговорення чинної позиції НАТО щодо стримування та оборони.

Пізніше міністри оборони проведуть зустріч з українськими та грузинськими представниками. На порядку денному — обговорення безпеки України та Грузії, а також прогрес у впровадженні оборонних реформ.

Пресконференція транслюватиметься в прямому ефірі на вебсайті НАТО.