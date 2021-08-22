Нардеп от «Слуги народа», глава бюджетного комитета Верховной Рады ведет бизнес в России

Фирмы, связанные с народным депутатом от «Слуги народа», главой бюджетного комитета Верховной Рады Юрием Аристовым, ведут бизнес с российскими компаниями.

Это выяснил журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский, отмечает Думская.

Он провел небольшое расследование связей бизнеса Юрия Аристова, заметив фотографии его 21-летнего сына Артема на фоне Кремля в Москве.

«Не говорю уже о моральной стороне вопроса, но мне вот интересно, а они не боятся, что юношу просто в один день объявят украинским шпионом и закроют лет на 10, чтобы потом давить на высокопоставленного политика? Видимо, не боятся. И объясняется это очень просто», — пишет Казанский.

По его информации, такая беспечность объясняется тем, что Аристов ведет бизнес с россиянами.

«Например, на его жену Марину Аристову оформлена компания «Эйфель Сервис», директор которой Екатерина Киссе одновременно является директором в ООО «Фрут где Маре» россиянки Натальи Янтовской.

А в другой компании Янтовской директором работает Анна Киричевская, которая также работает в фирме Аристова ООО «Атлантик-Юмма».

«Отсюда возникают вполне закономерные вопросы — насколько тесные связи председателя бюджетного комитета со страной-агрессором, и как они влияют на его политическую деятельность в Верховной Раде?«- спрашивает Казанский.