Нардепа Лероса, посмевшего критиковать Зеленского, исключили из фракции

Решение принято без заседания фракции.

Народного депутата Гео Лероса исключили из фракции «Слуга народа» после критики президента Владимира Зеленского.

Сообщение об этом опубликовано на официальной странице партии в фейсбуке.

«Сообщаем, что по результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной Раде Украины», — сказано в нем.

Решение было принято без заседания фракции — после сбора подписей нардепов.

«Подписей «за» было более 150. Группа Дубинского подписи не поставила», — сообщили источники LB.ua.

В комментарии LB.ua Лерос рассказал, что из Офиса президента начали звонить другим фракциям, просить, чтобы «никогда больше не давали перерыв мне (для выступления. — Ред.), во-вторых, Подоляк пытался связаться с каналами, — собственно, стандартные подходы».

«Я юридически не знаю, имеет ли вес, что без заседания фракции это делается, но я остаюсь народным депутатом, я как публично высказывал свою позицию, так и буду», — заявил Лерос.

Он добавил, что пока не планирует входить в другие фракции или депутатские группы.

«Были люди, которые подошли и сказали, что не поставили подписи. Но было около 10 человек, которые сказали, что они полностью разделяют то, что я сказал, но мы подписали, потому что на нас начали давить и задавали вопросы, в будущем тоже могут исключить, если не подпишем», — рассказал нардеп.

По его словам, это разные люди из разных комитетов и «групп влияния».

«Неправильно держать депутатов за быдло и за собак, которые по решению Офиса что-то делают. Надо уважать людей все-таки. А то, что сейчас через колено сломал — это не демократический подход», — добавил Гео Лерос.

Ранее «Слуга народа» собрала более 70% подписей за исключение Лероса из фракции за критику Зеленского.

Сегодня после открытия четвертой сессии парламента Лерос во время выступления с трибуны ответил на вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского о «микробах» в партии СН.

Зеленский во время выступления на съезде партии «Слуга народа» заявил, что некоторые люди забыли, для чего попали в парламент. «Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы».

Лерос же заявил, что «Зеленский слился со старой системой».

«Именно вы своими микробами и бактериями лжи заразили всю страну, потратив шанс великой державы, обменяв его на конверты от олигарха. Вы сдали страну в аренду этим олигархам, чем сами себе подписали приговор», — заявил Лерос.

Напомним, что 9 марта Лерос выложил в фейсбуке видео, на которых человек, похожий на Дениса Ермака (брата главы Офиса президента), проводит переговоры о трудоустройстве неназванных лиц на должности в органах власти. В ответ глава ОПУ обратился в СБУ и Госбюро расследований, чтобы установить происхождение видео, и обвинил Лероас в мести за срыв кадрового назначения. Имени этого человека он не назвал, но 3 марта, за день до отставки, Кабмин Гончарука пытался назначить заместителем министра инфраструктуры Илью Сагайдака, бывшего заместителя главы КГГА Виталия Кличко.

Андрей Ермак считает, что публикация видео с его братом была «спланированной акцией перед внеочередным заседанием Верховной Рады», а у Лероса «был личный мотив». Брат Ермака назвал обнародованные Леросом видео «нарезкой с вырванным контекстом».

Президент Владимир Зеленский назвал депутата от «Слуги народа» Гео Лероса аферистом.

В августе Лерос заявил, что неизвестные лица сожгли его автомобиль, припаркованный возле дома. // LB.ua