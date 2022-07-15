Нардепка Безугла звернулась до керівництва «Слуги народу» з проханням виключити «соратника» Тищенка з партії

Безугла вважає, що він дискредитує їхню політсилу.

Народна депутатка Марʼяна Безугла звернулась до керівництва «Слуги народу» з проханням розглянути виключення з фракції Миколи Тищенка та припинення його членства в партії.

Про це вона написала у фейсбуці.

«Моя заява щодо припинення членства в Партії та виключення зі складу депутатської фракції Миколи Тищенка. Далі справа за Оленою Шуляк (голова партії – ред.) і Давидом Арахамією (голова фракції – ред.), а далі – за колегами», – заявила вона.

У своїй заяві на адресу керівництва «Слуги народу» Безугла заявила, що Тищенко вчиняв дії, які дискредитують політичну силу, співпрацював з іншими політичними партіями, ставав фігурантом антикорупційних розслідувань журналістів.