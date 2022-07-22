НАЗК додало ще 313 осіб до списків потенційних кандидатів на міжнародні санкції

Це вже 19-ий перелік кандидатів, які Агентство надіслало до МЗС та Офісу Генпрокурора.

Національне агентство з питань запобігання корупції додало до списків потенційних кандидатів на міжнародні санкції ще 313 осіб.

Про це повідомили в пресслужбі Агентства.

Цей перелік – уже 19-ий, який НАЗК передало в Міністерство закордонних справ України та Офіс Генерального прокурора.

Застосувати санкції пропонують до суддів, прокурорів, слідчих, експертів, які причетні до справ проти осіб, що висловлювали свою позицію проти війни в Україні та анексії Криму й інших її територій.

До списків НАЗК включило:

п’ятьох експертів, які готували висновки для обвинувачення та подальшого засудження до 7 років колонії муніципального російського депутата Олексія Горінова (він назвав війну в Україні війною). Також додали сюди начальника медико-санітарної частини московського управління Федеральної служби виконання покарань Галину Тимчук (Горінову відмовили у необхідному йому лікуванні в московському СІЗО “Матроська Тиша”);

суддю Юлію Комлєву, прокурорів Ілону Малютіну та Юрія Суслова, які причетні до засудження до 10 років ув’язнення українського активіста Олександра Кольченка за нібито скоєння теракту;

керівництво центральних органів влади Росії серед яких голова Рахункової палати РФ і давній соратник Путіна Олексій Кудрін, дочка сенатора Олени Мізуліної Катерина Мізуліна (вона є директоркою асоціації “Ліга безпечного інтернету”, що виступає за цензуру; також погрожувала закрити Google і Вікіпедію та заявляла про “зачистку України від нацистів і бандерівців”;

керівництво стратегічних російських компаній (“Російські залізниці”, виробник алмазів “Алроса”, “Транснафта”, “Аерофлот” та інші);

пропагандисти, як-от Верховний муфтій РФ Таджудін Талгат Сафіч (активно пропагує політику путінського режиму серед мусульман), один з ідеологів “русского мира”, голова ради Фонду розвитку та підтримки Міжнародного дискусійного клубу “Валдай” Андрій Бистрицький (брав участь у формуванні ідеології та популяризує наративи про штучне походження української держави), актор та продюсер, член вищої ради партії “Єдина Росія” та довірена особа Путіна Федір Бондарчук, гуморист і довірена особа президента Володимир Винокур (називає території Донецької та Луганської областей “споконвічно російськими” і виступає за те, щоб вони стали частиною Росії), співачка Вікторія Циганова (написала відкритий лист Путіну на підтримку так званої “спецоперації” в Україні).

Ознайомитися з повними списками осіб можна на сайті “Війна&санкції”. Тут також опубліковано профайли осіб та компаній, до яких уже застосувати обмеження.

Нагадаємо, сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії уже набув чинності. Обмежувальні заходи ввели в дію після публікації в Офіційному журналі ЄС. Нові обмеження містять ембарго на золото, яке після енергоносіїв для Росії є другим за обсягом експортним матеріалом. // LB.ua