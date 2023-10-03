НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни три найбільші китайські нафтогазові компанії

Три найбільші нафтогазові компанії з КНР внесено до списку міжнародних спонсорів війни, повідомляється на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у вівторок.

“Три найбільші китайські нафтогазові компанії продовжують реалізовувати спільні проєкти з РФ та фінансувати стратегічну галузь Росії сплатою своїх значних податків. НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) та China National Petroleum Corporation (CNPC)”, – йдеться в повідомленні.

CNOOC Group – третя за величиною національна нафтова компанія КНР після CNPC і Sinopec, є найбільшим морським видобувачем нафти і газу в КНР.

“Від початку повномасштабного вторгнення компанія продовжувала активно нарощувати співпрацю з Росією. У липні 2023 року було добудовано та спущено на воду першу лінію скраплення природного газу (СПГ) на плавучій основі гравітаційного типу, так званий плавучий завод, проєкту “Арктик СПГ-2″… Реалізація цього проєкту може збільшити частку Росії на світовому ринку скрапленого природного газу до 15%, наразі її частка становить приблизно 8%… Російська пропаганда також приділяє надзвичайну увагу реалізації проєкту”, – йдеться в повідомленні.

Sinopec Group – друга за величиною державна компанія КНР, яка видобуває викопне паливо й спеціалізується на переробленні сирої нафти.

“Ще наприкінці березня 2022 року представник Sinopec заявив, що китайська державна енергетична компанія продовжуватиме купувати сиру нафту і газ у Росії, навіть якщо західні демократії посилять санкції у відповідь на вторгнення Росії в Україну… Sinopec через підконтрольну “Соіхл Гонконг Холдинг Лімітед” також володіє часткою 40% у ТОВ “Амурський газохімічний комплекс”. У 2022 році це підприємство сплатило податків на суму 2,1 млрд руб. (або $30 млн) до бюджету Росії”, – зазначають у НАЗК.

China National Petroleum Corporation – найбільша китайська національна нафтогазова корпорація та одна з найбільших світових енергетичних компаній із видобутку нафти та газу.

“CNPC має значну інтеграцію з найбільшими компаніями Росії у сфері нафтогазової галузі, а також урядом держави-терориста. Серед основних спільних проєктів: ВАТ “Ямал СПГ”; проєкт “Арктик СПГ-2”; газопровід “Сила Сибіру”; нафтопровід “Сковородино-Мохе-Дацин” тощо. Володіючи часткою компаній у Росії, CNCP сплачує значні податки до бюджету агресора, що дає змогу продовжувати цю війну”, – наголошується в повідомленні. // Інтерфакс-Україна