НАЗК звернулося до Нацполіції через порушення у фінансуванні забороненої партії «ОПЗЖ»

Національне агентство з питань запобігання корупції 16 травня повідомило про ознаки порушень у фінансуванні політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».

За висновками Агентства, партія отримала грошові внески від п’яти людей на загальну суму 3 591 550 гривень. Водночас суми нарахованого доходу цих донорів не відповідають загальній сумі наданих внесків, зазначає Радіо Свобода.

В Україні остаточно заборонили діяльність «ОПЗЖ» – АрміяInform

«Ці обставини можуть свідчити про те, що кошти на підтримку ОПЗЖ вносились анонімними особами із залученням інших фізичних осіб і використанням їхніх особистих персональних даних. А отже, свідчать про ознаки вчинення кримінального проступку», – вважають у НАЗК.

Відтак відомство направило свої висновки до Національної поліції з проханням відкрити кримінальне провадження. НАЗК нагадує, що закон не дозволяє робити внески на підтримку політичних партій анонімно чи під псевдонімом.

Публічних коментарів партії з цього приводу наразі немає.

20 червня 2022 року Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко назвав це рішення «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії».

У вересні минулого року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і остаточно заборонив її діяльність.

Like

Tags:

You may also like...