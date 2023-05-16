НАЗК звернулося до Нацполіції через порушення у фінансуванні забороненої партії «ОПЗЖ»

Національне агентство з питань запобігання корупції 16 травня повідомило про ознаки порушень у фінансуванні політичної партії «Опозиційна платформа – За життя».

За висновками Агентства, партія отримала грошові внески від п’яти людей на загальну суму 3 591 550 гривень. Водночас суми нарахованого доходу цих донорів не відповідають загальній сумі наданих внесків, зазначає Радіо Свобода.

«Ці обставини можуть свідчити про те, що кошти на підтримку ОПЗЖ вносились анонімними особами із залученням інших фізичних осіб і використанням їхніх особистих персональних даних. А отже, свідчать про ознаки вчинення кримінального проступку», – вважають у НАЗК.

Відтак відомство направило свої висновки до Національної поліції з проханням відкрити кримінальне провадження. НАЗК нагадує, що закон не дозволяє робити внески на підтримку політичних партій анонімно чи під псевдонімом.

Публічних коментарів партії з цього приводу наразі немає.

20 червня 2022 року Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Співголова ОПЗЖ Юрій Бойко назвав це рішення «правовим нігілізмом» та «грубим порушенням прав партії».

У вересні минулого року Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду відхилив апеляційну скаргу партії «Опозиційна платформа – За життя» («ОПЗЖ») і остаточно заборонив її діяльність.