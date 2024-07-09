Незаконне фінансування: прокуратура Парижа відкрила справу проти «пропутінської» Ле Пен

Наголошується, що підозри у фінансових махінаціях у комісії викликала не лише Ле Пен, проте розслідування було розпочато лише щодо неї

Прокуратура Парижа ініціювала розслідування проти лідерки ультраправої партії «Національне об’єднання» Марін Ле Пен у зв’язку з підозрами у незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року. Про це повідомляє французький телеканал BFMTV, посилаючись на джерела у правоохоронних органах.

Приводом для початку розслідування став звіт Національної комісії з обліку виборчих кампаній та політичного фінансування, датований 2023 роком. Саме на цій підставі комісія і повідомила паризькій прокуратурі відповідні факти, які можуть становити кримінальні злочини.

Досудове розслідування відкрито, зокрема, «за» фактами незаконного привласнення майна особами, які виконують державні функції” та «підробкою чи використанням підробок».

Наголошується, що підозри у фінансових махінаціях у комісії викликала не лише Ле Пен, проте розслідування було розпочато лише щодо неї.

Як зазначає телеканал, згідно із законодавством Франції під час виборчих кампаній кандидатам заборонено перевищувати встановлений ліміт видатків. За дотримання умов держава відшкодовує частину витрат, інакше Національна комісія може внести зміни до виборчих рахунків, а також передати справу для подальшого розгляду.

У 2022 році на виборах президента Франції Марін Ле Пен програла чинному главі держави Емманюелю Макрону у другому турі.

Також у неділю, 7 липня, у Франції завершився другий тур позачергових парламентських виборів. Усупереч попереднім прогнозам, французькі ультраправі на чолі з Марін Ле Пен зазнають поразки. // Главком