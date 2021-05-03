Незалежні експерти з комітету призначень в наглядові ради призупиняють роботу в Україні, — ЗМІ

Вони припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління.

Члени комітету з вибору наглядових рад, припиняють роботу в Україні до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління.

Про це повідомляється в листі, який є в розпорядженні «Економічної правди».

Лист адресований прем’єр міністру Денису Шмигалю, міністру економіки Ігорю Петрашку і міністру фінансів Сергію Марченко.

У повідомленні вказується, що члени Комітету з призначень припиняють свою участь до тих пір, поки не буде ясності щодо плану дій з реформи корпоративного управління і чіткого зобов’язання уряду поважати інститути корпоративного управління як акціонера державних підприємств і покладатися на них.

«На жаль, останнім часом було багато прикладів, коли практика корпоративного управління замінювалася дискреційними рішеннями уряду. Це підриває довгострокові вигоди, очікувані від реформи корпоративного управління. Це також ставить під сумнів цінність роботи Комітету з призначень за вибором незалежних професійних членів наглядової ради з бездоганною чесністю», — заявляється в повідомленні.

Також вказується, що поліпшення корпоративного управління на державних підприємствах України було однією з реформ країни.

А ключовим елементом реформи корпоративного управління є створення незалежних наглядових рад з більшістю голосів.

«Переглянутий процес висунення кандидатур, представлений в 2018 році, був довгоочікуваним кроком в цьому напрямку, і ми були раді підтримати його і взяти участь в якості спостерігачів без права голосу», — наголошується в повідомленні.

Також повідомляється, що для функціонування управління механізмів в державних підприємствах, потрібно доповнювати незалежність наглядових рад прозорим і стабільним механізмом підзвітності.

Нагадаємо, Кабмін 28 квітня провів засідання загальних зборів акціонерів компанії НАК «Нафтогаз України». Під час засідання було розглянуто звіт про діяльність НАК у 2020 році. На засіданні уряд звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України» та призначив на цю посаду Юрія Вітренка.

В «Нафтогазі» вважають рішення про звільнення Андрія Коболєва «юридичною маніпуляцією».

30 квітня Наглядова Рада НАК «Нафтогаз України» оголосила про свою відставку у повному складі. // LB.ua