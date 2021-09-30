Нужен более «ручной» спикер? Слуги готовят отставку Разумкова с должности главы ВР

Глава партии «Слуга народа» Давид Арахамия запросил у спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова подписные листы за его отставку с должности главы ВР.

Об этом Разумков написал на своей странице в Facebook .

В своей публикации спикер ВР написал, что затягивать с этим процессом не будет и что уже сегодня его коллеги получат соответствующие документы.

«Ожидаемо, коллеги пришли за подписными листами об отзыве меня с должности главы Верховной рады Украины… Сразу расписал документ на Аппарат Верховной рады Украины», — указал он.

Напомним, что Руслан Стефанчук, который является первым вицеспикером Верховной Рады, сообщил об ухудшении отношений с главой парламента Дмитрием Разумковым.

Как заявил он в эфире одного из телеканалов, с ним никто не обсуждал возможности снятия должности спикера на фоне слухов об увольнении Разумкова. // Первый Деловой