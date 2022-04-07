Обидві палати Конгресу США проголосували за відмову від імпорту енергоносіїв із РФ

7 квітня Палата представників Сполучених Штатів Америки слідом за Сенатом проголосувала за відмову від імпорту нафти та газу з РФ у відповідь на агресію в Україні.

Про це пише американська газета NYT.

Американські сенатори проголосували за заборону імпорту енергоносіїв із РФ. Законопроєкт підтримала більша частина законодавців.

Законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв підтримали 55 зі 100 сенаторів. Проти документа наразі ніхто не проголосував.

Окрім цього, обидві палати Конгресу США проголосували за позбавлення РФ її особливого торговельного статусу.

Наразі законопроєкти прямують на підписання президенту США Джо Байдена. // Букви