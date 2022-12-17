Очільника Китаю непокоять поразки Росії в Україні та ядерна риторика Кремля

Це впливає на його плани щодо Тайваню.

Китай занепокоєний невдачею російського вторгнення в Україну, бо це впливає на його плани щодо Тайваню, вважає голова американської розвідки. Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс вважає, що російський напад на Україну, і особливо провал його початкового плану, викликали занепокоєння у лідера КНР Сі Цзіньпіна, повідомляє “Голос Америки”.

«Я не думаю, що хтось ще з іноземних лідерів приділяв таку пильну увагу цій війні та поганим військовим результатам Росії, ніж Сі Цзіньпін, коли він думає про власні амбіції на Тайвані та в інших країнах», – сказав Бернс у програмі американського громадського телебачення PBS.

Як сказав Бернс, «було цікаво спостерігати за реакцією китайського керівництва на війну в Україні», бо за кілька тижнів до початку вторгнення в Україну, президент Росії Володимир Путін та керівник Китаю Сі Цзіньпін зустрілися на зимових Олімпійських іграх у Пекіні та проголосили «безмежну дружбу».

Але межі цього партнерства проявилися вже за кілька тижнів – Пекін не постачає зброю до Росії для використання на війні в Україні, сказав Бернс.

«Виявляється, що це партнерство насправді має певні межі, принаймні з точки зору небажання президента Сі надавати Путіну військову допомогу, про яку він просив під час війни в Україні. Тому я ні на мить не став би недооцінювати прихильність китайського та російського керівництва цьому партнерству», – сказав Бернс.

На запитання про те, що найбільше турбує керівництво ЦРУ у цьому конфлікті, Бернс, кар’єрний дипломат, який зіграв важливу роль у укладенні ядерної угоди з Іраном, і колишній посол США у Росії відповів, що це – ядерна риторика Кремля.

«Я вважаю, що було дуже небезпечне бряцання ядерною зброєю, яким займаються Путін та інші навколо нього», – сказав Бернс і додав, що заради цієї розмови він зустрічався з головою російської розвідки Сергієм Наришкіним.

За словами Бернса, Москва намагається залякати Захід, але, він наполягає, що наразі американська розвідка «не бачить чітких доказів планів застосування тактичної ядерної зброї».

«Ми дуже чітко дали зрозуміти, президент дуже чітко дав зрозуміти росіянам, які серйозні ризики це буде мати. Я вважаю, що також було дуже корисно, що Сі Цзіньпін і прем’єр-міністр Індії також висловили свою стурбованість щодо використання ядерної зброї. Я думаю, що це також впливає на росіян», – сказав Бернс.

Зазначається, що у середині листопада під час зустрічі із головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним директор ЦРУ Вільям Бернс застеріг Росію від використання ядерної зброї.

На зустрічі, що пройшла в Анкарі, директор ЦРУ попередив російську сторону про наслідки застосування ядерної зброї та небезпеки для стратегічної стабільності внаслідок таких дій.

Нагадаємо, нещодавно очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що Росія модернізує та нарощує свій ядерний арсенал і вдається до безвідповідальної ядерної риторики, продовжуючи війну в Україні.

У свою чергу, речник Держдепу США Нед Прайс наголосив, що “будь-які розмови про ядерну зброю є абсолютно безвідповідальними”. // LB.ua