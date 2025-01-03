Одіозному трампівському «геостратегу» Маску в уряді Британії порадили зайнятися проблемами США

Британський міністр охорони здоров’я Ендрю Гвінн заявив у п’ятницю, що американському мільярдеру Ілону Маску слід зосередитися на американській політиці, а не на постійній критиці уряду в Лондоні.

Про це, як пише “Європейська правда”, повідомило видання Politico.

Власник компанії X і ключовий союзник Дональда Трампа перебуває у постійній ворожнечі з керівною Лейбористською партією Великої Британії.

Він публікує у своїй соцмережі позиції щодо правопорядку, економічної політики та свободи слова у Британії, які кардинально суперечать поглядам прем’єра Британії Кіра Стармера.

Пости Маска викликали гнівну реакцію лейбористських депутатів, особливо після того, як у четвер Маск зажадав звільнити з в’язниці суперечливого ультраправого активіста Томмі Робінсона.

“Ілон Маск – американський громадянин, і, можливо, йому варто зосередитися на проблемах по інший бік Атлантики”, – заявив міністр охорони здоров’я Ендрю Гвінн в інтерв’ю радіо LBC у п’ятницю.

Гвінн відповів на різку критику Маска щодо того, як британська влада реагує на сексуальну експлуатацію дітей. Маск затаврував Стармера як “співучасника зґвалтування Британії”.

Маск критикував лейбористів за те, що вони відхилили національне розслідування насильства над дітьми на півночі Англії, і розпочав повномасштабну атаку на Стармера через його послужний список у минулому.

Маск також схвально відгукнувся про пости Робінсона, лідера ультраправих, який був ув’язнений у жовтні за порушення судового наказу, пов’язаного з наклепницькими заявами про сирійського школяра-біженця.

Маск звинуватив ЗМІ, які повідомили про його підтримку Робінсона, в тому, що вони “приховали”, що школярок “систематично ґвалтують” “банди мігрантів”, і назвав журналістів “підлими людьми”.