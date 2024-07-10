Одна з країн НАТО може просити застосування 5-ї статті через гібридні операції та кібератаки Росії

Одна із країн НАТО може попросити захисту за 5 статтею Північноатлантичного договору через гібридні операції та кібератаки Росії. Про це заявив у Вашингтоні високопосадовець альянсу.

Так він відповів на питання, якою може бути реакція НАТО на гібридні операції Росії та спроби дестабілізації у Європі.

“У кінцевому підсумку все залежить від того, які дії продовжуватиме вчиняти Росія, – сказав посадовець. – Для нас це дуже зрозуміло, ми знаємо, що у сфері кібернетики, речі можуть перейти за межі п’ятої статті, так само і гібридні диверсійні операції”.

Представник альянсу додав, що, зрештою, захисту від союзників по альянсу може попросити країна, яка потерпає від таких атак. Наразі жодна з них цього не робила, додав він.

Тим часом генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час зустрічі із представниками оборонного комплексу наголосив: під час саміту у Вашингтоні цього тижня будуть оголошені рішення щодо подальшого зміцнення партнерства по всьому світу для досягнення головної мети НАТО — запобігти війні, зберегти мир, забезпечуючи надійне стримування.

“Доки у нас є надійне стримування, не буде жодного збройного нападу на жодного союзника по НАТО”, – додав генсек альянсу.

За його словами, НАТО є найуспішнішим альянсом в історії, тому що члени альянсу змогли об’єднатися, щоб захищатися та захищати один одного, а також завдяки спроможності союзників пристосовуватися до нових ситуацій. // Голос Америки