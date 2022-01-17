Оголошення запобіжного заходу Порошенку перенесли на 19 січня. Суддя перебував у нарадчій кімнаті понад 5 годин.

Печерський районний суд на засіданні 17 січня не зміг обрати запобіжний захід пʼятому президенту, народному депутату «Європейської солідарності» Петру Порошенку.

Відповідне рішення оголосив секретар суду. Суддя перебував у нарадчій кімнаті понад 5 годин.

Після оголошення цього повідомлення нардепи «ЄС» і Порошенко заспівали в залі колядку.

Засідання з обрання запобіжного заходу тривало приблизно з 11:40. Сторона обвинувачення клопотала про утримання під вартою протягом 60 діб з альтернативою застави в 1 млрд гривен. Аналогічний запобіжний восени просили для ще одного підозрюваного вугільної справи, нардепа Віктора Медведчука, але йому присудили цілодобовий домашній арешт.

Адвокати просили не покладати жоден запобіжний захід і заявили, що політик не є підозрюваним, оскільки підозра не була підписана належним чином. // LB.ua