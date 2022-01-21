ОГПУ обжаловал меру пресечения Порошенко, а адвокаты – арест активов политика

Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора .

Прокуроры будут настаивать на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен.

«Офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата — пятого президента Украины в виде личного обязательства», — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня состоялся брифинг адвокатов Порошенко. Защитник Илья Новиков заявил, что они подали апелляцию на решение суда об аресте активов политика. Заседание запланировано на 3 февраля.