ОГПУ обжаловал меру пресечения Порошенко, а адвокаты – арест активов политика
Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения бывшему президенту Украины Петру Порошенко.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Офиса генпрокурора.
Прокуроры будут настаивать на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд гривен.
«Офисом Генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении подозреваемого народного депутата — пятого президента Украины в виде личного обязательства», — говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня состоялся брифинг адвокатов Порошенко. Защитник Илья Новиков заявил, что они подали апелляцию на решение суда об аресте активов политика. Заседание запланировано на 3 февраля.