Охорона Зеленського грубо збила з ніг журналістку, після того, як та спробувала поставити запитання президенту (відео)

Співробітники Управління державної охорони збили з ніг журналістку телеканалу “Прямий” Ганну Дзьобу після того, як вона спробувала поставити запитання президенту України Володимиру Зеленському.

Про це повідомив телеканал “Прямий”, зазначає Інститут масової інформації.

“Представники УДО штовхнули на капот автівки, після цього мене повалили на землю. Ось так завершилась пресконференція Володимира Зеленського. Зараз ми очікуємо “швидку допомогу”, — розповіла журналістка.

В ефірі ведуча «Прямого» Юлія Литвиненко повідомила, що Ганну Дзьобу госпіталізували.

Президент Зеленский со скандалом покинул пресс-конференцию. Охрана грубо оттесняла представителей СМИ, журналистку телеканала "Прямой" закинули на машину, с которой она упала на тротуарную плитку. pic.twitter.com/Yhfjjy3trD — Сергей из Киева. (@SergUA63) November 26, 2021

Нагадаємо, сьогодні з 12 години тривав пресмарафон Володимира Зеленського, який тривав понад п’ять годин.

Телеканал “Прямий” не акредитували на пресмарафон Зеленського.