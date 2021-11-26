Охорона Зеленського грубо збила з ніг журналістку, після того, як та спробувала поставити запитання президенту (відео)

Співробітники Управління державної охорони збили з ніг журналістку телеканалу “Прямий” Ганну Дзьобу після того, як вона спробувала поставити запитання президенту України Володимиру Зеленському.

Фото - фейсбук Ганни Дзьоби

Про це повідомив телеканал “Прямий”, зазначає Інститут масової інформації.

“Представники УДО штовхнули на капот автівки, після цього мене повалили на землю. Ось так завершилась пресконференція Володимира Зеленського. Зараз ми очікуємо “швидку допомогу”, — розповіла журналістка.

В ефірі ведуча «Прямого» Юлія Литвиненко повідомила, що Ганну Дзьобу госпіталізували.

Нагадаємо, сьогодні з 12 години тривав пресмарафон Володимира Зеленського, який тривав понад п’ять годин.

Телеканал “Прямий” не акредитували на пресмарафон Зеленського.

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