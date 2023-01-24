Олексія Кулебу призначено заступником Єрмака замість Тимошенка

Новим заступником керівника Офісу президента України став Олексій Кулеба. Про це йдеться в указі №42/2023 президента України Володимира Зеленського.

“Призначити Кулебу Олексія Володимировича Заступником Керівника Офісу президента України”, – йдеться у документі.

Своїм попереднім указом №41/2023 Володимир Зеленський звільнив Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації.

Вчора, 23 січня, президент звільнив своїм указом №28/2023 Кирила Тимошенка з посади заступника керівника Офісу президента України.

Нагадаємо, Олексій Кулеба очолив Київську обласну державну адміністрацію за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення Росії, 8 лютого 2022. До цього імʼя Олексія Кулеби часто лунало як можливого кандидата на заміщення посади голови КМДА, яке стане можливим після розділення повноважень мера та очільника київської міської адміністрації через ухвалення закону про столицю. Втім сам Кулеба від цього “відхрещувався” – у січні цього 2022 він говорив, що “розмов ні з ким з приводу якихось посад у мене не було”.

Під час повномасштабного вторгнення всі ОДА перетворилися на ОВА – обласні військові адміністрації. 15 березня, коли частина Кивїської області ще була окупована російським ворогом, президент призначив керівником КОВА Олександра Павлюка, який раніше керував силами ООС. Це було зроблено, аби посилити оборону регіону. Звільнений голова ОВА Олексій Кулеба, за словами президента, допомагатиме військовому керівництву.

Наприкінці травня, коли завдяки силам оборони окупантів в області вже не було, Павлюка звільнили з посади голови ОВА, а Кулебу знову призначили.

Кирило Тимошенко в Офісі президента відповідав за інформаційну та регіональну політику, зокрема тісно працював у проєкті “Велике будівництво”. З Офісу, згідно з заявою, звільнився “за власним бажанням”, але після кількох скандалів. // LB.ua