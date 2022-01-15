«Пане Зеленський, у мене для вас погана новина»: Порошенко у відеозверненні підтвердив своє повернення в Україну (відео)
П’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що у понеділок, 17 січня, повертається в Україну.
Про це він сказав у відеозверненні на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
«Пане Зеленський, у мене для вас погана новина. 17 січня о 9:10 рейсом з Варшави я повертаюся в Україну. Звичайно, не для того, щоб захищатися від вас, ви того не варті. А для того, щоб захищати Україну від російської агресії… захищати від некомпетентної і неукраїнської влади, влади нероб і корупціонерів», — заявив він.Tweet