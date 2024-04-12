Першим заступником міністра закордонних справ України став заступник Єрмака

Кабінет міністрів України призначив першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибігу. Раніше він обіймав посаду в Офісі президента.

Про це йдеться в повідомленні уряду.

Натомість уряд ухвалив рішення звільнити Миколу Точицького з поста заступника глави МЗС Дмитра Кулеби.

Хто такий Андрій Сибіга

Андрій Сибіга був заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. Зокрема, його призначили у травні 2021 року. Сибіга займався в Офісі президента питаннями зовнішньої політики та розвитку стратегічного партнерства.

Андрій Сибіга народився 1 січня 1975 року у місті Зборів Тернопільської області. Закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальностями «Правознавство» та «Міжнародні відносини». Одружений, виховує трьох дітей.

У 1997-1998 роках Сибіга був аташе, третім, згодом другим секретарем Міністерства закордонних справ України. У 1998-2002 роках обіймав посади другого і першого секретаря з консульських питань у посольстві України у Польщі.

У 2002-2003 роках – перший секретар Міністерства закордонних справ України. А протягом 2003-2008 років обіймав керівні посади у Договірно-правовому управлінні M3C України. Зокрема був начальником відділу й заступником директора департаменту.

У 2008-2012 роках працював радником-посланником посольства України у Польщі.

У 2012-2016 роках очолював посаду директора Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Сибіга у 2016-2021 роках також був послом України у Туреччині. Має відповідний дипломатичний ранг з 2017 року. А з травня 2021 року був призначений заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака. // Главком