Петицию об отставке замглавы Офиса президента Татарова подписали более 25 тысяч человек

«Напоминаем президенту Украины, что Олег Татаров получил подозрение от НАБУ за помощь в хищении 81 млн грн на построении жилья нацгвардейцам.

Чтобы избежать ответственности, Олег Татаров организовал ряд незаконных решений, используя для этого свой пост заместителя главы офиса президента Зеленского.

Например, не только добился незаконного решения Печерского суда, но и организовал его выполнение подчиненными генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Отсутствие со стороны президента реакции на такие отвратительные действия Татарова позволяют предположить, что Владимир Зеленский одобряет его действия.

Немедленное увольнение Олега Татарова из должности главы офиса президента положит конец этим предположениям. Так же, как и предположению о том, что президент Украины Владимир Зеленский разделяет ценности Олега Татарова.

Отметим, что во время Революции Достоинства Татаров утверждал, что милиция «не использует оружие», а митингующие погибли из-за ранения в затылке, а значит стреляли в них не милиционеры, а «люди, которые были рядом».

Именно за эту ложь Олег Татаров получил звание «Заслуженный юрист Украины» от Виктора Януковича по личному представлению министра МВД Виталия Захарченко.

Отсутствие адекватной реакции Владимира Зеленского на описанное выше, позволяет предположить, что он поддерживает как действия, так и ценности заместителя главы своего офиса«.

Среди подписантов петиции, которую инициировал «Центр противодействия коррупции», есть десятки общественных деятелей, среди которых Олег Сенцов, Сергей Притула, Янина Соколова, Виталий Дейнега и Сергей Стерненко.

«Игнорирование требования уволить Татарова можно будет считать как подтверждение того, что Банковая принимает «русский мир» — и ценностно, и через инструменты — коррупцию и покрытия своих. То, чем так славится путинская Россия, и от чего мы пытаемся убежать как можно быстрее», — процитировали в «Центре противодействия коррупции» своего руководителя Виталия Шабунина.

В ЦПК отметили, что петиция об отставке Татарова покажет, придерживается ли президент Зеленский своих слов о прислушивании к людям. Ведь ранее он заявлял о том, что «всесторонний доступ граждан к информации для принятия решения — будет, это обязанность государства. Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны».

В декабре 2020 года прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры объявили Татарову о подозрении в соучастии о передаче взятки в интересах экс-депутата Максима Микитася.

Татарова подозревают во взятке судебному эксперту по делу о завладении средствами Нацгвардии. За материальное вознаграждение эксперт занизил сумму ущерба в более чем 11 раз. В 2016-1017 годах руководство НГУ и компания-застройщик подписали соглашение об обмене служебных квартир в жилом комплексе в центре Киева (строился на территории бывшей воинской части) на “аналогичные” на окраине города. Сумма ущерба составила 81 млн грн.