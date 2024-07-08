«Підросійська» Грузія рухається в сторону, протилежну від НАТО
Розвиток подій у Грузії не сумісний з її прагненнями стати членом НАТО.
Про це заявив директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого дому Майкл Карпентер на брифінгу у Вашингтоні, повідомляє кореспондент “Європейської правди”.
Дипломат підкреслив, що рух Грузії від НАТО є тривалим.
“На жаль, в останні місяці Грузія обрала хибний курс стосовно свого євроатлантичного майбутнього”, – наголосив він.
“Коли ми бачимо переслідування громадянського суспільства, обмеження для свободи слова, прав людини – це не сумісно з євроатлантичною інтеграцією”, – пояснив дипломат, позначивши, що застереження США не обмежуються так званим “російським законом”, що запроваджує термін “іноземних агентів” щодо незалежних організацій.Tweet