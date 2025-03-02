Після візиту Зеленського знамените американське телешоу висміяло неподобство Трампа, Венса та їхнього «фріка-спонсора» (відео)

Ось декілька реплік і діалогів із шоу:

«Дональде, що ти робиш у моєму кабінеті? Ти ж знаєш, що я тепер президент, чи не так?» – запитав Маск (Майерс), – Жартую, жартую. А може, ні? Може, ні, хаха».

«Президенте Зеленський, ви хочете сказати кілька слів? Можливо, скажіть пану Путіну, як сильно ви його любите, і що ви шкодуєте, що вторглися в Росію. Можливо, запропонуйте йому одну ніч з вашою дружиною», – сказав у шоу Джеймс Остін Джонсон (Трамп).

«Пане президенте, з усією повагою», – сказав актор, що зіграв українського президента, перш ніж його перервав актор, що зіграв Венса. І який накинувся на опонента: «Вибачте. Вибачте. Я намагаюся втрутитися, бо ми не так це планували. Що сталося з «дякую»? Пам’ятаєте, що таке «дякую»? За останні 15 секунд, що я кричу на вас, ви жодного разу не подякували нам!».

Актор у ролі американського президента дорікнув актору у ролі українського лідера, що той не вдягнув костюм. «Це неповага. Хто з’являється в Білому домі у футболці та джинсах, як прибиральник сміття», – такою була репліка Майєрса в ролі Маска, який з’явився в Овальному кабінеті у футболці та джинсах. Автори шоу таким чином підкреслили, що критики українського президента проігнорували той факт, що Маск з’явився в Овальному кабінеті у футболці і бейсболці лише тиждень тому.