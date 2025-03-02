Після візиту Зеленського знамените американське телешоу висміяло неподобство Трампа, Венса та їхнього «фріка-спонсора» (відео)

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Гумористи суперпопулярного шоу показали, якою вони побачили розмову українського і американсього президентів в Овальному кабінеті

Телешоу Saturday Night Live, що вийшло на каналі NBC після зустрічі американського і українського президентів у Вашингтоні, висміяло події в Овальному кабінеті, передає «Главком». Відео пародії на Трампа, Венса та Зеленського за шість годин після прем’єри зібрало понад один мільйон переглядів.

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