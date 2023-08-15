Північна Македонія приєдналася до декларації щодо гарантій безпеки для України

Північна Македонія приєдналася до декларації країн G7 щодо гарантій безпеки для України.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

«Я вдячний Північній Македонії за те, що вона приєдналася до Декларації G7 на підтримку гарантій безпеки для України та стала 15-ю країною, яка це зробила. Я ціную прем’єр-міністра Дімітара Ковачевського за його особисті зусилля для зміцнення партнерства між нашими країнами», – написав Зеленський в Twitter.

В липні країни G7 погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України. Документ має назву “Спільна декларація про підтримку України”, він відкритий для підписання будь-якими країнами.

2 серпня Зеленський повідомляв, що до декларації з G7 щодо гарантій безпеки для України за другу половину року приєдналися 12 країн: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція.