По решению СНБО введены санкции в отношении 6 иностранцев и 10 компаний
Санкции, среди прочего, предусматривают блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 16 июля. Соответствующий указ №304/2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» обнародован на его сайте.
Согласно тексту документа, санкции введены против физических лиц:
- Татьяна Бакальчук — соучредитель и генеральный директор ООО «Вайлдберриз»;
- Владислав Бакальчук — соучредитель ООО «Вайлдберриз»;
- Андрей Ревяшко — директор по развитию информационных технологий ООО «Вайлдберриз»;
- Алексей Кузьменко — руководитель направления «книги» ООО «Вайлдберриз»;
- Жераль-Юбер Фаяр — основатель некоммерческой организации «Официальный Репрезентационного центр Донецкой народной республики во Франции»;
- Кристель Неан — сотрудник так называемого «Международного пресс-центра Doni».
Санкции предусматривают блокирование активов; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; запрет на установление деловых контактов.
Санкции также введены в отношении юридических лиц:
- российская компания «Вайлдберриз» и ее подразделения в Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане, Казахстане и Украине;
- Неприбыльная организация «Официальный Репрезентационного центр Донецкой народной республики во Франции»;
- Неприбыльная организация «Ассоциация представительство Донецкой народной республики во Франции»;
- Неприбыльная организация «Ассоциация Франция — Крым».
Санкции в отношении них предусматривают блокирование активов; полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности; другие санкции, в частности запрет на установление деловых контактов и запрет Интернет-провайдерам на предоставление услуг по доступу пользователям сети Интернет к ресурсу.
Вайлдберриз — международный интернет-магазин одежды, обуви, электроники, детских товаров, товаров для дома со штаб-квартирой в Московской области. Кроме РФ, работает в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Украине и Армении.
Напомним, на заседании 16 июля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести санкции против еще девяти украинцев, которые уже находятся под санкциями США. // LB.ua